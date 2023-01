FFF: accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët sort du silence

Dans un communiqué transmis à l’AFP ce mardi après midi, le président de la FFF Noël Le Graët « dément toutes (les) accusations de harcèlement moral ou sexuel » porté contre lui.

Le Parquet français a indiqué ce mardi l’ouverture d’une enquête, pour des accusations de harcèlement moral et sexuel, contre Noël Le Graët, président “mis en retrait” de la Fédération française de football. Après cette annonce du Parquet, le dirigeant français n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué transmis par ses avocates à l’AFP, il dément « toutes (les) accusations de harcèlement moral ou sexuel ».

Toujours dans ce même texte, Noel Le Graët reste perplexe d’apprendre par « voie de presse » l’ouverture d’une enquête pour harcèlement moral et sexuel et fustige les « nombreuses interférences et pressions politiques » venues, selon lui, de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans le cadre de l’audit diligenté par le ministère.

Pour rappel, cette enquête du Parquet fait suite à un signalement de l’Inspection générale de l’Education nationale, du Sport et de la recherche. Elle se base sur l’audit diligenté par le ministère des Sports sur les pratiques managériales au sein de la Fédération française de football mais également sur les nombreux témoignages publiés dans la presse, notamment celui de l’agente Sonia Souid qui déclarait: “Il m’a dit en tête à tête, dans son appartement, très clairement, que si je voulais qu’il m’aide, il fallait passer à la casserole”.