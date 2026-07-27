Fête de l’Indépendance au Bénin: perturbations et restrictions de circulation à Cotonou du 27 juillet au 1ᵉʳ août 2026

​Dans le cadre des préparatifs de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, la Direction générale de la Police républicaine a rendu public un communiqué informant des mesures restrictives de circulation sur plusieurs axes majeurs de Cotonou.

Publié le 27 juil. 2026 à 20:35 · Mis à jour le 27 juil. 2026

​Sont directement concernés : les tronçons de la route des Pêches, du boulevard de la Marina et de l’avenue Clozel, précisément sur l’axe carrefour Fidjrossè-plage – carrefour EREVAN – carrefour Port – carrefour église Notre-Dame.

​Horaires des restrictions et fermetures

​ Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2026 : la circulation est restreinte de 06 heures à 15 heures.

la circulation est de 06 heures à 15 heures. ​Le samedi 1ᵉʳ août 2026 : la circulation est strictement interdite au public de 00 heure à 17 heures.

​Plan de déviation mis en place

​Afin de fluidifier le trafic durant ces plages horaires, la Police républicaine préconise les itinéraires alternatifs suivants :

​1. Pour les usagers venant du Carrefour Fin Pavé Fidjrossè :

​Emprunter le giratoire du carrefour EREVAN pour rejoindre l’avenue Jean Paul 2 ;

​OU emprunter la ruelle longeant la clôture Est du supermarché Erevan pour passer successivement derrière le Sofitel et le Palais des Congrès, puis rejoindre le boulevard de la Marina par la bretelle bordant la place de l’Amazone.

​2. Pour les usagers venant du Port autonome de Cotonou vers la place de l’Amazone :

​Emprunter par la gauche la bretelle bordant la place de l’Amazone et le Palais des Congrès, poursuivre par l’arrière du Sofitel afin de rejoindre le boulevard de la Marina par la ruelle longeant la clôture Est du supermarché Erevan.

​La hiérarchie policière invite l’ensemble des usagers de la route au respect scrupuleux de la signalisation temporaire et des directives des agents déployés sur le terrain.