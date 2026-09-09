Festival SICA 2026 : Foudis Diallo représentera la Guinée à Cotonou

La scène du Festival SICA 2026 accueillera une nouvelle voix guinéenne à Cotonou. Foudis Diallo est annoncée parmi les artistes en compétition dans la catégorie « Afro Musique Ethnique », avec l’ambition de porter les couleurs de la Guinée lors de cette édition organisée au Bénin .

nn

L’annonce a été relayée les 8 et 9 septembre par plusieurs médias guinéens, dont Fameen News et Mediaguinee. Tous deux indiquent que la chanteuse, surnommée la « Reine du Blues pastoral », a été retenue pour représenter son pays dans cette catégorie consacrée aux musiques modernes nourries de traditions africaines.

nn

Le calendrier, lui, est confirmé par l’organisation du Festival SICA. La 20e édition se tiendra du 9 au 15 novembre 2026 à Cotonou, autour du thème « Héritage & Innovation ». Le programme annonce des concerts live, un fashion show, des conférences, des master class et une soirée de gala consacrée aux trophées.

nn

Cette année, le festival distingue notamment deux grands univers musicaux : l’Afro Musique Ethnique et la Musique Urbaine. La première catégorie met en avant des créations contemporaines qui prolongent des rythmes, instruments ou héritages traditionnels africains.

Publicité

nn

Foudis Diallo arrive ainsi à Cotonou avec un registre présenté comme profondément ancré dans les sonorités pastorales guinéennes. Sa participation lui donnera une vitrine face à des artistes et professionnels venus de plusieurs pays africains, dans une édition qui annonce 21 pays invités.

nn

Au Bénin, le rendez-vous marque aussi le retour du Festival SICA dans sa ville berceau après plusieurs éditions itinérantes. La compétition est programmée du 9 au 15 novembre 2026 au C.N.O.A de Cotonou.