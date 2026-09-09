Bénin : Conex et Don annoncent un grand rassemblement pour célébrer leur parcours

Conex et Don préparent un nouveau rendez-vous avec leur public. Le duo béninois a annoncé, dans une vidéo publiée le 5 septembre 2026 sur sa page Facebook, l’organisation prochaine d’un « grand rassemblement » pour célébrer le chemin parcouru avec les fans qui l’accompagnent depuis ses débuts.

Publié le 9 sept. 2026 à 11:19 · Mis à jour le 9 sept. 2026

Dans cette prise de parole, les deux artistes reviennent sur leurs premiers freestyles, leurs prestations dans la rue et de petites scènes jouées devant quelques personnes. Ils expliquent avoir progressivement grandi grâce au travail, à leur foi et au soutien du public béninois.

Conex et Don présentent ce rassemblement comme un moment de reconnaissance envers celles et ceux qui les suivent depuis leurs premiers contenus et leurs premiers concerts. Le duo n’a toutefois communiqué ni date, ni lieu, ni modalités d’accès dans la vidéo relayée le 8 septembre par Orèmi Pop Culture.

L’annonce intervient après plusieurs apparitions publiques au Bénin. Conex et Don figuraient notamment sur l’affiche du Celtiis Summer Show du 29 août à Fidjrossè, aux côtés de Vano Baby, Manzor, First King, X-Time et GHIX.

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Le duo était également annoncé parmi les neuf artistes du Festival ADJA BLEU, organisé du 4 au 6 septembre 2026 au stade de Dogbo. La programmation officielle mentionnait aussi Anna Fambo, Gaël Tiamat, DG Ratos, Kardinal Ricky, Bobo Wê, Nikanor et X-Time.

Au 9 septembre 2026, la date et le lieu du « grand rassemblement » n’avaient pas encore été rendus publics par Conex et Don dans l’annonce initiale.