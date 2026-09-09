Sindika : « LA ROMA » transforme La Playa en arène le 12 septembre à Abidjan

Sindika remet le live au centre de sa rentrée. Le rappeur ivoirien est attendu samedi 12 septembre 2026 à La Playa, à Port-Bouët sur la route de Bassam, pour la première édition de « LA ROMA », un concert-concept annoncé à partir de 20 heures.

La billetterie Tikerama annonce deux catégories de tickets à 10 000 et 20 000 FCFA. UrbanBus Event, qui référence également la soirée sous le même intitulé, confirme La Playa comme lieu du concert.

Avec « LA ROMA », Sindika mise sur une identité visuelle très construite. La présentation du projet convoque l’imaginaire de l’arène romaine, avec couronne de laurier, cuirasse et codes de gladiateur autour de l’artiste, une façon de prolonger sur scène l’esthétique conquérante qui accompagne sa série de projets « INVASION ».

Cette date arrive moins de six mois après la sortie de « INVASION TOME II », publiée le 27 mars 2026. Le projet compte quinze titres et réunit notamment Didi B, Black K, King Veli, Samba Peuzzi et Wally B. Seck, avec une distribution assurée par Sony Music Entertainment Africa FR pour Diby Production.

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Une rentrée très scénique pour le rap ivoirien

À Abidjan, le concert de Sindika ouvre une séquence de fin d’année particulièrement chargée pour la scène musicale locale. Plusieurs médias ivoiriens font état d’un calendrier fourni jusqu’en décembre, avec notamment les concerts de Fally Ipupa au stade Félix-Houphouët-Boigny les 24 et 25 décembre, et de Seun Kuti à l’Institut français puis au Palais de la culture d’Abidjan début décembre.

« LA ROMA » se présente comme une première édition. Les organisateurs n’ont pour l’instant annoncé aucune autre date, la soirée du 12 septembre restant, à ce stade, le seul rendez-vous programmé autour de ce concert-concept.