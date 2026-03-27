Fenêtre FIFA mars 2026 : calendrier complet des matchs des sélections africaines

La soirée sera marquée par la confrontation très attendue entre le Maroc et l’Équateur, programmée à 20h15 GMT, où les Lions de l’Atlas devront composer avec la combinaison de puissance et de technique des Sud-Américains. Dans le même temps, le duel opposant l’Arabie Saoudite à l’Égypte, à 18h30 GMT, suscite également beaucoup d’intérêt, tandis que l’Algérie tentera de se mesurer au Guatemala dans une opposition inédite qui devrait offrir du spectacle.