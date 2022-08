Félix Tshisekedi: Koffi Olomidé réagit au mariage de sa fille Fanny d’avec David Mangaya

Le chanteur congolais Koffi Olomide a félicité le couple David Mangaya et Fanny Tshisekedi, fille de Félix Tshisekedi pour leur mariage ce vendredi 12 août 2022.

Fanny Tshisekedi, fille aînée du président congolais Félix Tshisekedi s’est mariée vendredi dernier. En prélude au mariage, l’artiste Koffi Olomidé qui était l’un des invités d’honneur a exprimé sa joie d’être témoin à cette union.

« Moi-même je vais jouer à l’un des plus grands mariages de l’année, celui de David Mangaya. Il va se marier demain. Donc ça sera vraiment de la joie. Ils m’ont déjà donné le répertoire des chansons de Koffi Olomidé qu’ils souhaitent. Ceci n’est qu’une parenthèse. Je les salue et leur souhaite un très heureux mariage », a-t-il déclaré sur l’émission Bosolo na politik.

Comme dévoilé par les images de la cérémonie, plusieurs personnalités politiques et proches des deux familles ont honoré de leur présence la cérémonie du mariage civil, notamment Vital Kamerhe et Hamida Chatur, Samy Badibanga, etc.

Félix Tshisekedi Tshilombo, né le 13 juin 1963 à Léopoldville, est un homme d’État kino-congolais, président de la République depuis janvier 2019. Fils de l’ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi, il est élu président de la république démocratique du Congo lors de l’élection présidentielle de décembre 2018.