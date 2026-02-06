Fela vs Wizkid: 2Face s’invite dans le débat

2Face (2Baba) a tranché le débat Wizkid/Fela qui alimente les réseaux sociaux nigérians depuis quelques semaines. Tout en la qualifiant de « ridicule », la star de l’Afrobeat estime qu’e la comparaison est irrespectueuse pour l’un et injuste pour l’autre.

Le débat agite la scène musicale nigériane : peut-on comparer la superstar contemporaine Wizkid au monument historique Fela Kuti ? La question, jugée provocante par beaucoup, vient de trouver une nouvelle réponse auprès d’une autre légende vivante. Innocent Idibia, plus connu sous le nom de 2Face (ou 2Baba), a pris position avec fermeté dans le podcast Mic On, qualifiant cette mise en parallèle de purement « ridicule ».

Cette polémique a été ravivée après que Wizkid s’est déclaré « plus grand » que Fela, répondant ainsi aux critiques de Seun Kuti, fils et héritier musical du pionnier de l’Afrobeat. Une affirmation qui avait suscité une vive indignation dans le pays et au-delà.

Avec l’autorité que lui confère sa carrière, 2Face a démêlé les fils de cette controverse. Pour lui, une telle comparaison est doublement fautive : elle manque de respect à l’héritage immense et révolutionnaire de Fela Anikulapo-Kuti, tout en étant injuste envers le parcours et l’œuvre de Wizkid. L’interprète d’African Queen insiste sur le fait que juxtaposer ces deux icônes, c’est ignorer les contextes historiques radicalement différents dans lesquels elles ont évolué, leurs influences distinctes et la nature unique de leurs contributions respectives à la culture nigériane et africaine.

« Comparer Fela à Wizkid est ridicule. Non seulement c’est irrespectueux envers Fela, mais c’est aussi injuste envers Wizkid », a ainsi tranché l’artiste, appelant à célébrer chaque artiste pour ce qu’il est, plutôt que de les opposer dans une vaine bataille des générations.





