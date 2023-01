FC Sochaux: les premiers mots de Jodel Dossou

Jodel Dossou a réagi à son arrivée au FC Sochaux, ce mardi, dans une vidéo diffusée par son nouveau club. L’international béninois a poursuivi avec un message posté sur son compte Facebook.

Après plus de deux saisons du côté de Clermont Foot, Jodel Dossou a plié ses bagages ce mardi pour rejoindre le FC Sochaux en Ligue 2 française. L’international béninois s’est engagé pour deux saisons et demie, soit jusqu’en 2025, avec son nouveau club où il tentera de donner un nouveau souffle à sa carrière. Et il a hâte de débuter sa nouvelle aventure.

En effet, dans une vidéo postée par le club sochalien sur son site officiel, Dossou a fait part de son impatience de retrouver ses nouveaux coéquipiers, mais aussi ses nouveaux supporters. L’attaquant de 30 ans espère pouvoir aider le FCSM a validé la montée dans l’élite du football français. Mais Jodel Dossou ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a également posté un message sur son compte Facebook, dans lequel il a eu une pensée pour son ancien club, Clermont.

“Hâte de découvrir Bonal et de débuter cette aventure avec vous. Clermont Foot, j’ai passé deux belles années et demie. De la Ligue 2 à la Ligue 1 malgré tout”, a-t-il écrit. L’international béninois devrait effectuer ses débuts avec Sochaux, le 28 janvier prochain, lors du déplacement à Saint-Etienne, à l’occasion de la 20è journée de Ligue 2.