FC Barcelone: Xavi se prononce sur la cascade de blessés

En conférence de presse ce vendredi, avant d’affronter Majorque en Liga, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a évoqué les nombreux joueurs blessés de son effectif. Le technicien catalan s’est dit frustré.

Après deux semaines de trêve internationale, la Liga est de retour avec les matchs de la 7è journée. A cet effet, le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse de Majorque samedi, pour tenter de mettre la pression sur le leader, le Real Madrid. Mais pour ce duel, Xavi devra composer avec les blessures de plusieurs de ses joueurs, touchés avec leur sélection lors de la dernière trêve. Il s’agit de Ronald Araujo, qui va être opéré, Hector Bellerin, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé, ou encore Ousmane Dembélé.

Interrogé sur le sujet, en conférence de presse, le technicien catalan a déclaré: «Cela me frustre, oui, mais nous devons regarder vers l’avant, penser positivement et récupérer les joueurs. Chaque joueur est différent. C’est malheureux. Nous cherchons une réponse et nous ne la trouvons pas. La raison est multifactorielle, nous ne connaissons pas le facteur principal. Voyages, méthodologie, charges de match, accumulation de minutes ?

Il ne s’agit pas de chercher un coupable, mais de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Nous allons essayer de ne pas laisser cela se produire à la Coupe du monde. Peut-être avec plus de prudence et plus de communication avec les équipes nationales. Nous nous en sortions très bien. Et il est temps de montrer que nous avons une grande équipe».

Malgré cette cascade de blessés, Xavi pourra compter sur son effectif très riche pour maintenir son équipe dans la course en Liga et en Ligue des champions, que les Blaugranas vont d’ailleurs retrouver mardi contre l’Inter Milan. Une confrontation qui sera déjà décisive pour la qualification au tour suivant.