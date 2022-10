FC Barcelone: Xavi fixé sur son sort, après l’élimination en Ligue des champions

Selon les informations de la Radio espagnole, Cadena COPE, le FC Barcelone considère Xavi comme intouchable malgré l’élimination en phase de groupes de la Ligue des champions.

Pour la deuxième saison consécutive, le FC Barcelone s’est fait éjecter de la Ligue des champions dès la phase de groupe. Le club blaugrana n’a gagné qu’un seul match sur cinq, face au Viktoria Plzen, pour un nul (face à l’Inter) et trois défaites (une face à l’Inter et deux face au Bayern). Un échec retentissant, imputé en grande partie à l’entraîneur Xavi Hernandez, qui se retrouve dans une position inconfortable. Mais le technicien catalan n’a pas a avoir peur pour son poste selon la Cadena COPE.

En effet, selon les informations de la radio espagnole ce jeudi, la direction barcelonaise considère Xavi comme intouchable et son poste n’est aucunement remise en question. Les Blaugranas estiment que leur équipe est en construction et qu’il faut simplement de la patience. Désormais fixé sur son avenir, l’ancien milieu de terrain doit désormais essayer de sauver la saison du Barça en remportant la Liga et la Ligue Europa.

🚨 Noticia @partidazocope



💥 Informa @victor_nahe



🤔 Fuentes de la directiva del @FCBarcelona a @COPE



🗣️ “Xavi es intocable”

🗣️ “No queda más que levantarse y avanzar poco a poco”

🗣️ “Es un equipo en construcción”

🗣️ “Debemos tener paciencia”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YzVX4yby5Y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 27, 2022

«Si j’ai déjà regardé les adversaires en Ligue Europa ? Pas tant que ça (rires). Nous le regarderons tous dans le vestiaire. Nous voulons montrer notre niveau. Si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions, nous jouerons la Ligue Europa comme des lions et nous la gagnerons», avait déclaré Xavi en conférence de presse mardi, avant la défaite (3-0) contre le Bayern Munich hier à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions. Il doit maintenant tenir parole.