FC Barcelone: un maillot plus sombre pour la saison 2022-2023

Nike a dévoilé ce vendredi le maillot domicile du FC Barcelone pour la saison 2022-2023. Une tunique Blaugrana plus sombre qu’à l’accoutumé.

Après une saison 2012-2022 décevante, ponctuée par une année blanche et une double élimination en Ligue des Champions et en Ligue Europa, le FC Barcelone se prépare déjà à retrouver les sommets lors du prochain exercice. Pour la première saison complète de Xavi sur le banc des Culés, le deuxième de Liga veut à nouveau dominer l’Europe. Et pour cela, les coéquipiers de Pedri vont arborer un nouveau maillot.

En effet, Nike vient de dévoiler ce vendredi un maillot domicile 2022-2023 du FCB et le résultat est plutôt original. Ce kit est basé sur le nouveau modèle Nike 2022 Vaporknit et comprend le nouveau motif Vaporknit et le logo Dri-Fit ADV désormais situé au dos. Mais ce sont les couleurs de cette nouvelle tunique qui surprennent un peu.

The new Barça kit for the 2022/23 season! 💙❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

Un bleu très foncé vient en effet s’ajouter aux couleurs et aux bandes traditionnelles catalanes que sont le rouge et le bleu, donnant un look plus sombre. Les manches et le col sont de couleur obsidienne, des couleurs que l’on retrouve donc avec les rayures habituelles du Barça. Ce design de Nike puiserait en fait son inspiration dans les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et plus précisément la transformation qu’a connue la ville à cette époque. À noter que Spotify, le nouveau sponsor du Barça, apparaît officiellement au-devant du maillot.