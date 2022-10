FC Barcelone: Thierry Henry vole au secours de Xavi

Sous le feu des critiques, depuis l’élimination du FC Barcelone en phase de groupe de la Ligue des champions, l’entraîneur des Culés Xavi Hernandez peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier Thierry Henry.

Les millions d’euros dépensés pour les arrivées en grandes pompes de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha, n’ont rien changé pour le FC Barcelone en Ligue des champions. Pour la deuxième saison consécutive, les Catalans se sont fait éjecter de la Coupe aux grandes oreilles dès la phase de groupe. Le club blaugrana n’a gagné qu’un seul match sur cinq, face au Viktoria Plzen, pour un nul (face à l’Inter) et trois défaites (une face à l’Inter et deux face au Bayern). Un échec retentissant, imputé en grande partie à l’entraîneur Xavi Hernandez, qui se retrouve dans une position inconfortable.

Mais l’ancienne star du Barça, Thierry Henry pense qu’il faut laisser du temps à Xavi pour construire une équipe solide. « Pep (Guardiola) a commencé à coacher des hommes, des grands joueurs. Ce n’est pas comparable. Xavi lui, doit composer avec un jeune effectif, en reconstruction. Je pense qu’il fait du bon travail« , a déclaré l’ancien international sur CBS Sports. « Vous devez laisser aux entraîneurs, ex-joueurs ou non, du temps« , insiste-t-il, s’appuyant sur l’exemple de Mikel Arteta, en difficulté à ses débuts, et qui a finalement su imposer sa patte ç Arsenal.

Même s’il est actuellement sous le feu des critiques, la place de Xavi à la tête du FC Barcelone ne semble pas être menacée. En-dehors de la Ligue des champions, le coach catalan connaît une de saison plus ou moins contrôlée en Liga, avec seulement trois points de retard sur le leader, le Real Madrid, et une seule défaite (3-1, lors du clasico) concédé jusqu’ici. L’ancien milieu de terrain devrait donc finir la saison sur le banc du Barça, avec pour objectif d’aller chercher le titre en Liga et en Ligue Europa.