FC Barcelone: Marcos Alonso en deuil

Le défenseur du Barça, Marcos Alonso, a perdu son père, Marcos Alonso Pena, décédé ce jeudi des suites d’une longue maladie, âgé de 64 ans.

Marcos Alonso est en deuil. Le défenseur du FC Barcelone a perdu son père, Marcos Alonso Pena. Ancien footballeur, l’Espagnol s’est éteint ce jeudi à l’âge de 64 ans, emporté par une maladie qui l’a cloué au lit depuis des mois. L’annonce de son décès a été faite par le club catalan dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Milieu de terrain de formation, Marcos Alonso Pena a évolué au Barça entre entre 1982 et 1987. Au cours de son aventure chez les Blaugranas, l’Espagnol notamment remporté une Liga, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Espagne et deux Coupes de la Ligue. Il a également disputé quelques saisons sous les couleurs de Racing de Santander (1977-1979 et 1990-1991), l’Atlético de Madrid (1979-1982 et 1987-1989) et le CD Legrones (1989-1990).

Reconverti en entraîneur à la fin de sa carrière professionnelle, l’ancien international espagnol a dirigé, entre autres, le Séville FC (1999-2000), l’Atlético de Madrid (2000-2001). Valladolid, et Malaga.

Marcos Alonso Peña faisait partie d’une famille d’illustres footballeurs, puisque son père, Marquitos, était défenseur au Real Madrid, avec qui il avait remporté cinq fois la Ligue des champions dans les années 1950.

El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por la muerte de Marcos Alonso Peña, exjugador del Barça durante las temporadas 1982-1987 y padre del actual jugador del primer equipo. Toda nuestra fuerza para Marcos Alonso y su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/qQqOeKMcKl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2023