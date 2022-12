FC Barcelone: l’objectif prioritaire du club pour la fin de saison

A l’occasion du traditionnel repas de Noël, le président du FC Barcelone Joan Laporta a confié que la priorité du club, c’est de gagner la Liga en fin de saison.

Le FC Barcelone a connu une première moitié de saison compliquée. Après un mercato estival tout feu tout flamme, avec les arrivées notamment de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha, les Blaugranas se sont mis à rêver d’un nouveau triplé (championnat, coupe, C1). Malheureusement, l’équipe entraînée par Xavi s’est fait éjecter de la Ligue des champions dès la phase de poule.

Les Culés peuvent toutefois se consoler avec cette première place de Liga, obtenue juste avant la trêve internationale. Et pour Joan Laporta, l’objectif prioritaire du club est de désormais remporter le titre de champion d’Espagne en fin de saison. « Dans le domaine sportif, nous sortirons pour concourir pour tout. L’objectif prioritaire de Barcelone est la Liga. Clair et net. Le vestiaire est clair à ce sujet », a-t-il expliqué lors du traditionnel repas de Noël du club, avant d’ajouter:

« Et la vérité, c’est que nous avons une équipe jeune et très compétitive, et que nous sommes renforcés par l’expérience éprouvée de certains joueurs. En été, nous avons déjà travaillé sur les leviers économiques. Dans deux ans, nous serons encore plus compétitifs ».

Après une longue pause internationale due à la Coupe du monde 2022, la Liga va faire son retour à partir du jeudi prochain avec la quinzième journée. Le FC Barcelone accueillera l’Espanyol, dans le derby catalan (31 décembre), pour tenter de poursuivre sa belle dynamique d’avant la trêve.