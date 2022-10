FC Barcelone : Lionel Messi bientôt immortalisé au Camp Nou ?

Selon les informations du journal La Vanguardia, ce jeudi, Le FC Barcelone va construire une statue de Lionel Messi devant le Camp Nou.

Il est considéré, avec raison, par beaucoup d’observateurs comme la plus grande légende du FC Barcelone. Il faut dire qu’en 778 rencontres disputées avec les Blaugranas toutes compétitions confondues, La Pulga a laissé une empreinte indélébile avec ses 672 buts inscrits et 288 passes décisives délivrées. Il a également conduit le Barça vers de nombreux titres dont quatre Ligue des champions et 10 Liga. Évoluant actuellement au PSG, l’attaquant argentin va être immortalisé par les Culés selon les informations de La Vanguardia.

En effet, le journal affirme que les Blaugranas ont d’ores et déjà acté la construction d’une statue de l’attaquant argentin de 35 ans au Camp Nou. Il rejoindrait ainsi László Kubala et Johan Cruyff, qui disposent déjà d’une sculpture à leur effigie devant le stade. Toutefois, le média espagnol n’a avancé aucune date pour la réalisation d’une telle œuvre.

Pour rappel, la rumeur d’un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone a grandi dans la presse espagnole ces derniers jours. Mais La Vanguardia précise que ce projet de construction d’une statue de Lionel Messi par le FC Barcelone, n’est pas lié à l’avenir de l’attaquant argentin. Mais si la direction veut vraiment le retour de la Pulga, on ne peut empêcher de voir là une opération de séduction.