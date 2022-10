FC Barcelone: la statistique qui fait mal à Xavi

Après la chute du FC Barcelone ce dimanche contre le Real Madrid (3-1), Xavi a connu sa onzième défaite sur le banc des Catalans en 50 matchs.

Ce dimanche après-midi, toute la planète football était tournée vers le Santiago Bernabeu pour le 250è clasico de l’histoire. Si la confrontation promettait d’être disputée sur le papier, au vu des stars des deux côtés, sur le terrain, le Real Madrid a dominé sans partage le FC Barcelone. La rencontre s’est achevée sur une victoire (3-1) des Madrilènes. Karim Benzema (12è), Federico Valverde (35è) et Rodrygo (91è, SP) ont matérialisé au score la supériorité Merengue, faisant chuter le Barça pour la première fois de la saison en Liga.

Une défaite loin d’être anodine puisqu’elle marque la onzième de l’entraîneur Xavi sur le banc des Culés en seulement 50 matchs. Il totalise également 11 nuls et 28 victoires. C’est le plus mauvais bilan pour un entraîneur du FC Barcelone sur ces dernières années. Il est entre autres derrière Luis Enrique et ses 42 victoires, Guardiola (37 victoires) et aussi Koeman avec ses 33 victoires. Il faut rappeler tout de même, que Xavi est le seul coach par ces noms à ne pas avoir compter sur Lionel Messi, mais cela explique pas tout.

Dès son arrivée sur le banc Catalan, Xavi a toujours bénéficié de renforts énormes. D’abord lors du dernier mercato hivernal, avec les arrivées de Pierre Emerick Aubameyang, Ferran Torres ou encore Adama Traoré en pret. Cela n’avait pas empêché Xavi et ses hommes de se faire éliminer en quart de finale de la Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort. Ensuite, il y a eu le dernier mercato estival. Malgré une situation instable, le club a déclenché des leviers économiques pour offrir une équipe compétitive à son entraîneur.

Ainsi, Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen, ou encore Jules Koundé ont débarqué en Catalogne. On peut également ajouter la prolongation d’Ousmane Dembélé. Xavi a donc toujours eu une équipe pour avoir un meilleur bilan. Avec l’élimination en Ligue des champions qui se profile, et l’écart avec le Real Madrid, l’entraîneur espagnol doit trouver la solution pour remobiliser son équipe, qui a tout de même traversé une sale semaine.