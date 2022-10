FC Barcelone: Joan Laporta rend hommage à Lionel Messi

Dans un entretien accordé au média de son club, le président Joan Laporta a rendu hommage à Lionel Messi.

Lionel Messi a laissé une marque indélébile au FC Barcelone. Et malgré un départ du club à l’été 2021, La Pulga a toujours une place spéciale dans le cœur des socios catalans. Dans un entretien accordé à Barça TV et relayé par Foot mercato, le président Joan Laporta a encore un fois rendu hommage à l’attaquant du PSG, tout en annonçant un geste de la part du club pour immortaliser la légende.

« Nous allons certainement faire quelque chose pour reconnaître ce qui a été le meilleur joueur de l’histoire du Barça. Les Culés l’ont dans la mémoire collective. Ce dimanche, cela fera 18 ans qu’il a fait ses débuts et nous avons l’intention de faire quelque chose de spécial. Nous savons tout de sa carrière réussie. Je le verrai probablement à Paris pour le gala du Ballon d’Or. C’est un joueur du PSG et nous ne rendrions service à personne, nous devons le respecter. Nous sommes très attentifs à la reconnaissance de Leo. Il y a beaucoup de Culés qui portent encore la chemise de Leo », a ainsi déclaré le président du club catalan.

Selon les informations du journal La Vanguardia, le FC Barcelone va construire une statue de Lionel Messi devant le Camp Nou. Les déclarations de Joan Laporta semblent aller dans ce sens. La Pulga est considérée, avec raison, par beaucoup d’observateurs comme la plus grande légende du FC Barcelone. Il faut dire qu’en 778 rencontres disputées avec les Blaugranas toutes compétitions confondues, le capitaine de l’Argentine a laissé une empreinte indélébile avec ses 672 buts inscrits et 288 passes décisives délivrées. Il a également conduit le Barça vers de nombreux titres dont quatre Ligue des champions et 10 Liga.