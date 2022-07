FC Barcelone: Joan Laporta évoque le cas Ousmane Dembélé

En conférence de presse ce mercredi, le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué le dossier Ousmane Dembélé. Le joueur est libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier.

Face à la presse ce mercredi, pour présenter la nouvelle recrue Franck Kessié, le président du FC Barcelone a été interrogé sur plusieurs sujets, notamment la prolongation d’Ousmane Dembélé. L’international français n’a plus de contrat avec le Barça depuis le 1er juillet dernier, mais les discussions sont toujours en cours pour que ce dernier étende son bail.

«Il n’y a pas de date pour Dembélé, le joueur a répondu. S’il n’accepte pas notre proposition, il ne pourra pas rester. S’il ne l’accepte pas, il n’y a rien à faire. Il faut respecter la grille de salaires que l’on veut pour ne pas qu’il y ait un déséquilibre qui pourrait tout fausser. Et c’est la même chose avec Frenkie. Et avec les renforts qui arrivent. On n’est pas pressé, même si on sait qu’on ne peut pas trop tarder donc pour ne pas gêner l’arrivée d’autres joueurs qui ont compris la situation. Nous avancerons sur le mercato avec ce principe», a expliqué le dirigeant Catalan.

Le président du Barça a profité également de l’occasion pour aborder les rumeurs concernant Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais est annoncé très proche d’un départ pour Manchester United. Mais Laporta s’est montré clair : «Frenkie de Jong est un joueur du Barça et nous ne l’avons pas mis en vente». Les mouvements lors de cette période de transfert international sont loin d’être terminés du côté du FC Barcelone.