FC Barcelone bat Atletico Madrid 4-0 en demi‑finale aller de la Coupe du Roi

Au deuxième arrêt de jeu avant la pause, Julian Álvarez, posté aux abords de la surface, a contrôlé un ballon servi par Lookman puis décoché une frappe qui a fini au fond des filets. Le score est ainsi monté à 4-0.

La séquence s’est construite côté offensif, Lookman trouvant l’espace pour délivrer une passe précise vers Álvarez, lequel n’a laissé aucune chance au gardien adverse. L’action est survenue au moment où l’équipe prenait nettement l’ascendant sur la rencontre.

Cette réalisation intervient lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi opposant l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, et renforce l’avance des locaux avant le retour. La réussite d’Álvarez a accentué la domination affichée tout au long de la première période.

Le but a provoqué une explosion de joie dans les tribunes et a permis à l’entraîneur de gérer les derniers instants avant la mi-temps avec une marge confortable. Sur le terrain, les visiteurs ont dû repenser leur plan de jeu face à une équipe très en place.

Les dernières secondes de cette première période ont confirmé l’impression d’un match largement contrôlé par l’équipe en tête, qui repart au vestiaire avec une avance conséquente et des certitudes renforcées pour la suite de la confrontation.