FC Barcelone: 4 joueurs écartés du groupe par Xavi?

Selon les informations de Mundo Deportivo ce jeudi, Xavi aurait interdit l’accès à l’entraînement pour la reprise du FC Barcelone à 4 joueurs de son effectif. Le technicien espagnol souhaiterait que ces derniers décident de leur avenir.

Actuellement, toute l’actualité du FC Barcelone tourne autour du dossier Lewandowski. Le club catalan tente d’arracher l’attaquant polonais au Bayern Munich, mais n’a pas encore trouver les arguments pour faire plier le club allemand. En coulisse, plusieurs autres dossiers sont gérés par le deuxième de la dernière édition de LaLiga. Par exemple, certains joueurs jugés indésirables, sont priés de se trouver un nouveau club cet été.

D’ailleurs à ce sujet, Mundo Deportivo indique ce jeudi que l’entraîneur des Culés Xavi Hernandez aurait tout simplement libéré plusieurs joueurs, qui ne s’entraîneront pas avec l’équipe première la semaine prochaine, afin qu’ils puissent décider de leur avenir. Il s’agit de Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Riqui Puig et Oscar Mingueza. Concernant Lenglet, son avenir devrait rapidement être réglé puisque le français est annoncé en prêt à Tottenham dans les prochaines heures.

Mais à propos de son compatriote Samuel Umtiti, la situation semble plus compliquée. En contrat jusqu’en juin 2026 et de nouveau plombé par les blessures la saison dernière, le champion du monde 2018 n’a pas beaucoup d’offres. Enfin, Formés au club, Riqui Puig et Oscar Mingueza arrivent eux dans leur dernière année de contrat. Le premier se chercherait encore un point de chute, alors que le deuxième aurait plusieurs propositions en Liga selon la presse espagnole.