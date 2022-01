Faux! « Le Code des impôts ne prévoit pas de taxer les marches syndicales », Anselme Amoussou

Selon le gouvernement, le nouveau code général des impôts va permettre d’une part de simplifier la structure et de corriger les incohérences dans les règles d’imposition. Et d’autre part, d’actualiser les dispositions désuètes, redondantes et sans objet.

Le livre 1 de ce Code Général des Impôts est consacré aux impôts directs, le livre 2 aux impôts indirects, le livre 3 aux droits d’enregistrement et de timbre, le livre 4 aux obligations des contribuables et les sanctions. Le livre 5 présente les procédures fiscales alors que les dispositions finales sont consignées dans le livre 6.

Adopté le mercredi 8 Décembre 2022 par les députés de la huitième législature, le nouveau code général des impôts est un document organisé autour de 659 articles répartis en six livres. Ledit document apporte des corrections dans le mode d’imposition et concentre la multitude de textes qui régissaient la fiscalité au Bénin dans un document unique qui intègre le livre des procédures fiscales.

