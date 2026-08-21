Faux billets: la BCEAO appelle à la vigilance face à une vidéo virale sur les réseaux sociaux

​La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) tire la sonnette d’alarme.

Publié le 21 août 2026 à 10:29 · Mis à jour le 21 août 2026

Face à la diffusion d’une vidéo virale sur les réseaux sociaux signalant la présence de billets présumés faux notamment dans des points de transfert d’argent , l’institut d’émission de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) invite les populations à la plus grande prudence.1

​Sans se prononcer directement sur les cas particuliers exposés dans la vidéo, la Banque Centrale souligne que la connaissance des signes de sécurité demeure la meilleure défense contre le faux monnayage. Elle exhorte l’ensemble des usagers de l’espace UMOA à adopter le réflexe d’authentifier chaque coupure reçue lors d’une transaction en espèces.

​Pour aider le public à distinguer les vrais billets des faux, la BCEAO rappelle que des guides visuels et des détails sur les éléments de sécurité (filigrane, fil de sécurité, impression en relief, motifs fluorescents) sont librement consultables dans la rubrique dédiée aux billets et pièces sur son site officiel.

​Coopération avec les forces de répression

​Afin de préserver la sûreté et la confiance dans la monnaie commune, l’institution assure travailler de concert avec les autorités judiciaires et les services de police des États membres spécialisés dans la lutte contre la falsification monétaire.

​La BCEAO rappelle enfin que la vigilance collective de chaque citoyen reste indispensable pour barrer la route aux réseaux de fausse monnaie.