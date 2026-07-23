Faustine Bollaert : son grand-père avait commandé la maison du Cap Nègre de Carla Bruni

Le 24 juillet 2026, Faustine Bollaert, animatrice de renom à la télévision française, s’est confiée dans un entretien accordé au magazine Gala. Elle y aborde avec émotion sa récente séparation avec l’écrivain Maxime Chattam, évoquant un processus intime de réconciliation avec elle-même. Cependant, cette actualité médiatique met en lumière un autre pan méconnu de son histoire familiale : la création d’une demeure emblématique de la Côte d’Azur par son grand-père paternel, l’aviateur André Faraggi. Ce lieu, aujourd’hui propriété de la famille Bruni-Sarkozy, est devenu un refuge estival de premier plan sur le Cap Nègre.

André Faraggi, grand-père paternel de Faustine Bollaert, était un aviateur réputé dans les années 1930. Il a entretenu des relations avec des figures marquantes telles que Marcel Dassault, pionnier de l’aéronautique, et Abel Chirac, père de l’ancien président de la République Jacques Chirac. Très attaché à la région du Var, il entreprend entre 1934 et 1937 la construction d’une somptueuse résidence sur le Cap Nègre. Cette propriété, dénommée château Faraghi, se distingue par son architecture imposante et sa vue panoramique sur la Méditerranée. Avec ses tours élégantes, ses terrasses ouvertes sur la mer et son parc étendu, elle se positionne rapidement comme l’une des résidences les plus remarquables du littoral varois. André Faraggi, loin de vouloir simplement posséder une maison de vacances, exprime ainsi son souhait de disposer d’un véritable lieu de vie familial.

Bien que Faustine Bollaert soit née plusieurs années après la vente de cette demeure, elle reste aujourd’hui l’héritière directe de cette histoire familiale. Peu connue du grand public, celle-ci relie implicitement l’animatrice à une propriété prestigieuse qui a traversé les décennies en conservant son prestige et son aura méditerranéenne.

Une villa mythique transformée en refuge du couple Bruni-Sarkozy

En 1971, André Faraggi cède le château Faraghi à la famille Bruni-Tedeschi. Depuis, cette résidence ne cesse d’attirer des personnalités influentes et devient rapidement un site symbolique. La propriété appartient à Marisa Bruni Tedeschi, mère de Carla Bruni, chanteuse et épouse de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Tout au long du quinquennat de ce dernier, le Cap Nègre a accueilli régulièrement le couple présidentiel pour leurs périodes de vacances, ainsi que plusieurs figures politiques et artistiques.

Le château a su garder son style originel avec une décoration élégante respectant les matériaux anciens, tout en conservant l’essence même conçue par son premier bâtisseur. Carla Bruni avait décrit cette maison comme « comme un bateau », une métaphore évoquant la forte orientation maritime de la résidence. Le domaine compte quatorze chambres, un parc s’étendant sur plusieurs hectares, des jardins méditerranéens et une plage privée, renforçant la position du château Faraghi comme une des propriétés les plus emblématiques de la Côte d’Azur.

Longtemps discrète sur cette parcelle d’histoire familiale singulière, Faustine Bollaert a révélé un jour une anecdote lors de l’émission La Boîte à Secrets en 2021. Invitée Carla Bruni y avait été reçue, et en coulisses, l’animatrice lui avait fait savoir l’origine familiale du château. Selon divers témoignages, Carla Bruni aurait alors proposé à Faustine Bollaert de venir découvrir la propriété, offrant ainsi un lien symbolique fort entre les deux familles. Malgré cela, aucune confirmation sur une éventuelle visite publique n’a été communiquée.

En parallèle, l’animatrice a officialisé en 2025 l’adoption du nom Bollaert, en hommage à son grand-père Stéphane, avec lequel elle entretenait une relation proche. Cette démarche traduisait son attachement fort à son héritage familial et à l’identité de ce « clan Bollaert ». Depuis, sa trajectoire personnelle inclut des étapes importantes, notamment sa séparation d’avec Maxime Chattam, qu’elle a évoquée récemment dans Gala, symbolisant une nouvelle phase de sa vie.