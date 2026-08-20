Faustine Bollaert explose contre ses haters et révèle toute la vérité sur son visage

Faustine Bollaert a utilisé ses réseaux sociaux pour répondre avec fermeté aux multiples critiques portant sur son apparence physique après la publication d’une vidéo d’elle en toute simplicité, sans maquillage. L’animatrice française, qui s’apprête à reprendre les commandes de sa célèbre émission Ça commence aujourd’hui sur France 2, a dénoncé la banalisation des commentaires malveillants sur Internet, mettant en lumière la pression exercée sur les personnalités publiques concernant leur image.

Le jeudi 20 août 2026, la présentatrice a annoncé son retour sur le petit écran à l’occasion du lancement d’une nouvelle saison diffusée à partir du 24 août. Cette annonce a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi ses fans. Cependant, elle est rapidement devenue la cible de critiques acerbes, certains internautes questionnant la réalité de son apparence dans une récente vidéo postée sur ses réseaux. Ces remarques concernaient notamment un supposé recours à la chirurgie esthétique, l’état de son visage, la présence de rides ou encore des accusations d’utilisation excessive de filtres numériques.

Face à ces critiques, Faustine Bollaert n’a pas tardé à réagir vigoureusement. Elle a publié un message clair dans lequel elle réfute les allégations la concernant : « Donc si je résume : ce n’est pas moi sur la vidéo, j’ai fait de la chirurgie tout l’été, je suis méconnaissable, j’ai pris dix ans, j’ai un gros nez, de gros sourcils, trop de rides, je suis trop maigre… Bref, mon visage a visiblement eu un été beaucoup plus chargé que moi », a-t-elle ironisé. L’animatrice de 47 ans précise qu’elle a simplement profité de l’été, qu’elle a ri et pris le soleil, et qu’elle s’est filmée naturellement sans maquillage dans son jardin, pour célébrer le dixième anniversaire de son émission.

Faustine Bollaert répond à ses détracteurs et dénonce la méchanceté en ligne

Dans son message, Faustine Bollaert interroge la société sur ses habitudes numériques : « À quel moment sommes-nous devenus tellement habitués aux visages filtrés et retouchés qu’un visage de femme simplement naturel devient suspect ? » Elle souligne également la banalisation des commentaires haineux sur Internet, où certains internautes se permettent d’écrire des propos malveillants qu’ils n’oseraient probablement jamais adresser en face à la personne concernée.

L’animatrice exprime ainsi une forme d’inquiétude quant à ce climat de jugement et d’agressivité qui règne sur les réseaux sociaux, mettant en lumière une dérive où la critique physique est devenue monnaie courante et décomplexée. Elle évoque une forme de « banalisation de la méchanceté » exacerbée par l’anonymat et la distance qu’offre l’écran.

Si Faustine Bollaert affirme avoir la force de faire face à ces attaques, elle manifeste aussi une préoccupation envers les personnes plus vulnérables exposées à ces comportements hostiles en ligne. Sans se laisser abattre ni bouleverser durablement par ses « haters », elle assume pleinement son âge et son apparence naturelle. « J’ai 47 ans. J’ai des rides. Et j’ai bien l’intention de continuer à rire suffisamment pour en avoir d’autres », a-t-elle déclaré avec assurance dans son post.