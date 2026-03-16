Faustine Bollaert dévoile qui dort dans son lit depuis sa rupture avec Maxime Chattam

Faustine Bollaert a publié dimanche 15 mars 2026 sur son compte Instagram une photo depuis son lit où elle apparaît aux côtés d’un petit chien identifi é comme son nouveau compagnon, un Cavalier King Charles nommé Phoebe . La présentatrice de France 2, récemment installée à Paris après avoir quitté sa maison dans l’Oise, montre ainsi un instant de sa vie privée au lendemain d’une séparation médiatisée qui avait mis fin à quinze années d’union avec l’écrivain Maxime Chattam.

La rupture du couple, annoncé e par nos confrères en juillet 2025, avait été suivie d’un déménagement : Faustine Bollaert a confirmé à Télé 7 Jours avoir quitté la grande demeure près de Chantilly pour s’installer en région parisienne. Animatrice de l’émission Ça commence aujourd’hui sur France 2, elle fait l’objet depuis plusieurs mois de spéculations sur sa vie sentimentale, notamment autour de rumeurs la liant au directeur des programmes de RTL, Gauthier Hourcade, relayées par RTL. Sur Instagram, elle a choisi de partager un moment intime qui a détourné l’attention des conversations amoureuses vers une image plus douce et familière.

La photo, postée dimanche matin, montre l’animatrice blottie dans son lit avec le petit chien. Dans la légende, elle écrit : « Quand Phoebe se demande ce qu’elle fout dans mon lit un dimanche matin!! » Les abonnés ont réagi rapidement au cliché, mêlant tendresse et amusement dans les commentaires. Le choix de dévoiler ce compagnon animalier est perçu par certains comme un signe d’apaisement personnel, sans pour autant fournir d’informations nouvelles sur sa situation familiale ou professionnelle.

Un compagnon à quatre pattes pour réchauffer les matins difficiles

Le chien présenté par Faustine Bollaert est un Cavalier King Charles, race connue pour son regard doux et ses longues oreilles soyeuses. Les caractéristiques généralement attribuées à cette race — tempérament affectueux, recherche de proximité et adaptabilité à la vie en appartement — correspondent au descriptif du cliché, où l’animal apparaît très proche de sa maîtresse.

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Selon des informations vétérinaires citées dans la publication initiale, le Cavalier King Charles supporte mal la solitude et recherche fréquemment le contact humain. Ces traits en font un compagnon adapté à une vie citadine lorsque la présence régulière d’un propriétaire est assurée. Le choix de cette race peut être interprété comme pratique pour un logement parisien, sans pour autant préciser l’organisation quotidienne de l’animatrice avec ses enfants.

Sur le plan familial, nos confrères de Voici indiquent que, depuis la séparation, Faustine Bollaert et Maxime Chattam entretiennent des relations cordiales et demeurent impliqués dans l’éducation de leurs deux enfants, Abbie et Peter. La publication de dimanche s’inscrit dans ce contexte : un partage public d’un moment de vie privée autour d’un animal de compagnie, sans autre précision sur son rôle au quotidien dans le nouveau foyer parisien de l’animatrice.

Le Cavalier King Charles est réputé pour son tempérament affectueux et équilibré ; il s’adapte bien à la vie en appartement mais préfère rester près de son maître, selon Vetocanis.