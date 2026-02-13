Faustine Bollaert bouleversée par l’attention de ses enfants après un tournage compliqué

Faustine Bollaert, animatrice de l’émission Ça commence aujourd’hui sur France 2, a déclaré sur Instagram ce jeudi 12 février avoir été profondément marquée par le tournage d’une émission spéciale consacrée aux victimes de l’affaire Bétharram, et avoir trouvé du réconfort dans des messages manuscrits de ses deux enfants, Abbie et Peter.

Faustine Bollaert, animatrice de l’émission Ça commence aujourd’hui sur France 2, a déclaré sur Instagram ce jeudi 12 février avoir été profondément marquée par le tournage d’une émission spéciale consacrée aux victimes de l’affaire Bétharram, et avoir trouvé du réconfort dans des messages manuscrits de ses deux enfants, Abbie et Peter.

Lors de ce tournage, diffusé prochainement sur France 2, Faustine Bollaert a reçu et écouté plusieurs personnes se déclarant victimes de l’affaire Bétharram. Parmi eux, Constant, âgé d’une vingtaine d’années, raconte avoir été « laissé pour mort à 6h du matin dans une rue, tabassé par trois hommes pour une trottinette et un portable ». Frédérique, plus âgée, relate le « dernier souffle » de son fils, mort « sous les coups de trois hommes » après avoir tenté de secourir sa compagne. D’autres témoins cités par l’animatrice — Patrice, Olivier, Eric, Didier et Philippe — ont livré des récits marqués par la violence et ses conséquences, qualifiés par elle d’« âmes abîmées ».

Faustine Bollaert, qui présente Ça commence aujourd’hui depuis près de dix ans, a précisé sur Instagram l’impact émotionnel de cette journée de tournage. Dans sa publication, elle écrit être « imprégnée de ces visages » et partage sa « tristesse » et son « accablement », tout en ajoutant qu’elle sait que « tout cela n’est pas vain ». L’animatrice avait par ailleurs évoqué, il y a quelques années, avoir suivi une psychanalyse.

Les messages d’Abbie et Peter, soutien familial après une journée difficile

De retour chez elle après cette émission éprouvante, Faustine Bollaert a reçu le réconfort de ses enfants. Elle a partagé sur Instagram des messages manuscrits adressés par Peter, son fils de dix ans, et par Abbie, son aînée de deux ans de plus. Ces notes, simples et affectueuses, lui ont apporté un soutien immédiat après le tournage.

Le message de Peter, écrit de la main du garçon, dit : « Bisous maman. Je t’aime de Peter. Je pense très fort à toi ». Abbie, quant à elle, a rédigé : « Bisous maman ! Il paraît que tu as eu une émission pas drôle, mais t’inquiète pas, on pense fort à toi ! I love you », selon la transcription publiée par l’animatrice.

Selon la publication Instagram relayée par Faustine Bollaert, un troisième message, mentionné mais caché par l’animatrice, complétait ces marques d’affection. La photothèque accompagnant la publication comporte une image des messages et est identifiée comme provenant du compte Instagram de l’animatrice.