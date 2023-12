Fast and Furious: Vin Diesel accusé d’agressions sexuelles

- Publicité-

L’acteur américain Vin Diesel a été accusé d’agressions sexuelles dans le cadre d’un nouveau procès intenté par une ancienne assistante, a-t-on appris auprès d’AFP.

Déposée 21 décembre 2023 à Los Angeles, la plainte affirme que l’incident a eu lieu dans une suite d’un hôtel St. Regis en 2010, lorsque la plaignante travaillait pour la star de Fast and Furious lors du tournage de Fast Five .

L’accusatrice, une certaine Asta Jonasson, a déclaré qu’elle avait été engagée par la société de Diesel, One Race, pour travailler pour l’acteur sur place à Atlanta. La plainte, consultée par AFP, ajoutait que Jonasson était un récent diplômé d’une école de cinéma de Los Angeles qui avait aidé la star américaine à organiser des fêtes, l’accompagnant à ses soirées et étant à proximité physique étroite de l’acteur en public.

« Alors qu’elle se trouvait seule dans la suite d’hôtel avec lui, Vin Diesel l’a agressée sexuellement, lui tripotant les seins et l’embrassant. Mme Jonasson s’est débattue pour se libérer de son emprise, tout en lui répétant non », précise la plainte. Ayant réussi à s’échapper des mains de son agresseur, la jeune femme s’est ensuite enfuie dans la salle de bains, poursuivie par Vin Diesel, de son vrai nom Mark Sinclair Vincent, indique le document.

L’acteur l’a ensuite forcée à le toucher, avant de l’immobiliser contre un mur et de se masturber devant elle. La plaignante dit avoir été licenciée par téléphone le lendemain des faits par Samantha Vincent, la sœur de l’acteur et directrice de l’entreprise qui l’employait.

Ayant gardé le silence durant toutes ces années, la plaignante dit avoir trouvé le courage de parler de son agression grâce au mouvement de libération de la parole #metoo. A visage découvert, elle poursuit en justice la star de Fast and Furious, sa sœur et leurs entreprises, réclamant dommages et intérêts pour les préjudices physiques et morales subies.

La jeune femme accuse l’acteur de « discrimination fondée sur le sexe/genre, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, d’environnement de travail hostile, de licenciement abusif et de représailles ». Elle accuse Diesel et One Race de « tentative de dissimulation », ajoutant qu’elle « a souffert et continue de souffrir d’humiliation, de détresse émotionnelle, ainsi que de douleur et d’angoisse mentales et physiques ».

L’avocat de Vin Diesel « nie catégoriquement »

« Vin Diesel nie catégoriquement ces allégations dans leur ensemble », a déclaré l’avocat de l’acteur, Bryan Freedman, dans un communiqué cité par le magazine spécialisé Variety. « C’est la première fois qu’il entend parler de cette plainte qui date de treize ans et est portée par une personne qui n’aurait travaillé que neuf jours » pour l’acteur, a ajouté son conseil.