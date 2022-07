Fashion : 06 types de chaussures à porter sur les robes courtes pour être glamour

Les robes courtes remportent tous les suffrages, durant les vacances. Mais pour aller avec, le choix des chaussures peut très vite devenir un casse-tête. Lesquelles choisir pour sublimer la silhouette ? Découvrez la réponse à votre question dans cet article!

Les chaussures que vous choisissez de porter peuvent faire ou défaire votre tenue. Toutes les chaussures ne peuvent pas aller avec toutes les robes. Mais lorsque vous savez quelles chaussures correspondent à chaque type de robe de votre garde-robe, vous pouvez facilement passer d’un look fade et basique à un look amusant et à la mode. Nous vous invitons à découvrir les types de chaussures à porter sur des robes courtes.

Des baskets

Les baskets sont un excellent choix moderne lorsqu’elles sont assorties à une robe courte. Elles se marient bien avec les robes t-shirt pour un look décontracté et quotidien. Lorsque vous choisissez des baskets à porter avec une robe, recherchez des coupes classiques qui ne sont pas trop volumineuses et choisissez des couleurs neutres comme le blanc ou le nu.

Les mules

Ce sont vraiment les chaussures idéales de l’été. Aussi féminines que confortables, les mules ne nécessitent pas grand-chose pour twister un look. On les enfile et hop ! Le tour est joué avec cette mini robe.

Les sandales

Les sandales sont les chaussures idéales pour les robes de soirée. Une paire de sandales nues est suffisamment neutre pour s’assortir à n’importe quelle robe de votre garde-robe. De plus, elles procurent un effet d’allongement qui vous fait paraître plus grand et plus mince.

Les Babies

Les babies sont vraisemblablement nos obsessions chaussures de cette saison printemps-été. Ces chaussures tellement adorables ont vu leur popularité fortement remonter ces derniers temps notamment grâce aux marques Valentino et Versace. Donc avec une mini robe : c’est oui !

Les escarpins

Le plus simple est de se rappeler que les escarpins vont bien avec des jambes nues. Ainsi, les robes courtes s’accorderont parfaitement. Si vous n’êtes pas à l’aise en talons aiguilles, optez pour des chaussures à semelles compensées, qui peuvent également être portées avec des vêtements de loisirs.

Les sandales à talons

Bien évidemment, les sandales à talons sont l’option la plus évidente lorsqu’il s’agit de porter une mini robe. Elles incarnent la féminité à outrance et le style débordant. On est fan des modèles lacés autour du mollet.