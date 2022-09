Fashion : 05 types d’habillement qui ne conviennent pas aux femmes

Pour être à la mode, beaucoup de femmes s’offrent des tenues tendances de saison. Cependant, durant le choix elles comment assez d’erreurs. Découvrez dans cet article, ces Fashion faux-pas à éviter.

Nombreuses sont ces femmes, qui dans le but d’être à la mode, jettent leur dévolu sur des vêtements tendances de saison, comme ceux portés par un mannequin en couverture de magazine ou par une actrice. Mais dans cette foulée, elles s’offrent des vêtements, qui ne leur sont pas adaptés. Voici cinq types d’habillement à éviter en tant que femme.

Les vêtements avec de grands logos

Nous avons tous nos marques de vêtements préférées, mais cela ne signifie pas que nous devons nous habiller comme une publicité ambulante. Nous pouvons afficher nos goûts avec discrétion et élégance. Les t-shirts avec le logo de la marque en travers de la poitrine montrent peu de personnalité. Aucune femme n’a besoin d’un logo pour la définir.

Les vêtements avec des strass ou des paillettes (sauf les robes)

Les paillettes et les strass en général se marient plutôt bien avec les robes de soirée, de cocktail ou de fête. Mais tous les autres vêtements, tels que les T-shirts, les jeans, les pulls, les vestes et les chapeaux ne doivent pas comporter ces ornements. Outre le fait que les paillettes se détachent avec le temps, les paillettes dans la vie de tous les jours, c’est clairement de mauvais goût.

Les décolletés très plongeants

On peut être suggestif et audacieux sans porter un décolleté plongeant. Ces décolletés ne sont pas pratiques car ils nous obligent à ajuster nos vêtements à chaque instant. Porter des chemisiers et des chemises, même avec un bouton défait, est plus pratique et plus esthétique.

Les pantalons Capri

Ces pantalons peuvent être portés si leur longueur est inférieure au mollet, mais jamais au genou et ce, surtout si vous êtes petite. Vos jambes paraîtront plus courtes et vos hanches plus larges. De plus, les talons hauts ne sont pas harmonieux, cela crée un déséquilibre entre la taille du pantalon et la hauteur de la chaussure.

Les jeans déchirés

Les vêtements déchirés sont un héritage des années 70 à 90 et ce, surtout pour les jeans. Ce type de vêtements à notre époque à un coté « négligé » est il n’est pas vraiment conseillé