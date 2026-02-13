Fanny Delaigue : comment elle a annoncé son homosexualité à ses parents

Fanny Delaigue , répétitrice de la « Star Academy », a fait une confidence publique sur son orientation sexuelle lors d’un entretien accordé au média LGBTQIA+ Paint le 12 février : elle a expliqué avoir longtemps fréquenté des hommes avant de se rendre compte qu’elle était attirée par les femmes, avoir annoncé sa relation à ses parents par e‑mail et être aujourd’hui en couple depuis trois ans et demi.

Fanny Delaigue, répétitrice de la « Star Academy », a fait une confidence publique sur son orientation sexuelle lors d’un entretien accordé au média LGBTQIA+ Paint le 12 février : elle a expliqué avoir longtemps fréquenté des hommes avant de se rendre compte qu’elle était attirée par les femmes, avoir annoncé sa relation à ses parents par e‑mail et être aujourd’hui en couple depuis trois ans et demi.

Originaire du sud de l’Ardèche et formée à Montpellier puis dans une école de comédie musicale, Fanny Delaigue est connue pour son parcours sur scène — elle a intégré des troupes pour des spectacles tels que Grease, Résiste et Mozart, l’Opéra Rock — et pour son rôle de coach vocal au sein de la « Star Ac' ». Elle doit par ailleurs interpréter un rôle dans la comédie musicale Cindy – Cendrillon 2002, programmée le 16 mars à La Nouvelle Ève à Paris.

Dans l’entretien, la répétitrice est revenue sur son cheminement intime et familial, évoquant sa jeunesse campagnarde et la découverte tardive de l’homosexualité faute de représentations et de réseaux dans son environnement.

Fanny Delaigue amoureuse depuis trois ans

Fanny Delaigue a raconté qu’à 26 ans une femme l’a draguée, ce qui l’a amenée à s’interroger sur son orientation : « J’ai pendant très longtemps été avec des garçons. Je ne sais pas si c’était par choix ou juste par principe parce que ça se faisait comme ça », a‑t‑elle confié, précisant qu’elle ne savait pas ce qu’était l’homosexualité en grandissant à la campagne.

Plutôt que d’annoncer la nouvelle oralement à ses parents, elle a choisi d’envoyer un courriel pour leur expliquer qu’elle « avait rencontré quelqu’un » et qu’elle était heureuse, ajoutant en fin de message : « au fait, c’est une fille ». Cette modalité d’aveu reflète, selon ses propos, la difficulté qu’elle ressentait à aborder le sujet en face à face.

Sur sa situation actuelle, la musicienne a déclaré : « Aujourd’hui, je suis en couple depuis trois ans et demi avec une fille, ça se passe trop bien et je suis trop amoureuse d’elle et elle est merveilleuse ». L’identité de sa compagne n’a pas été dévoilée.

Au sein de la « Star Academy », Fanny Delaigue a pris part à l’encadrement des candidats après le départ de certaines professeurs : elle a remplacé la voix de répétitrice pour conduire les élèves avant les primes et a été associée aux parcours des finalistes. Le site qui relaie l’entretien rappelle qu’elle a notamment coaché Léa en finale et qu’elle a contribué aux victoires de Marine en 2025 et d’Ambre en 2026.