Fally Ipupa totalement déçu des africains, « Entre nous, on ne s’aime pas »

Fally Ipupa n’est pas du tout content des pays africains. Invité cette semaine à Washington dans le cadre de la rencontre entre les dirigeants africains et les Etats-Unis, l’artiste qui parle rarement de la politique a déploré le manque de solidarité entre les Africains face aux tensions armées dans l’Est de la RDC.

Le sommet États-Unis-Afrique s’est ouvert depuis ce mardi 13 décembre à Washington aux Etats-Unis. Lors de cette rencontre qui porte sur le raffermissement des relations diplomatique, sécuritaire et financière entre les Etats-Unis et l’Afrique, l’artiste Fally Ipupa qui a été invité est revenu sur la situation sécuritaire de son pays marquée par la guerre entre le mouvement rebelle M23 et l’armée congolaise.

Parlant de cette situation, Dicap la merveille a déploré le manque de soutien de la communauté internationale. « La communauté internationale doit cesser de faire la sourde muette. Il y a des morts au Congo et c’est sérieux. Elles doivent intervenir. Il ne s’agit pas simplement d’intervenir quand il s’agit des autres, où les occidentaux meurent. Il se passe des abus graves à l’Est de la RDC. Ce qui se passe actuellement au Congo doit cesser », dénonce Fally Ipupa.

Dans la foulée, la star congolaise a également déploré le manque de solidarité entre Africains. Fally Ipupa a ouvertement exprimé sa déception vis-à-vis de l’attitude des pays africains depuis le début de cette tension qui fait plusieurs milliers de morts. « Les Africains n’ont jamais été solidaires. Carrément, personne ne parle de la situation au Congo. Entre nous Africains, on ne s’aime pas, il n’y a pas la solidarité », a déploré l’aigle de l’Afrique.