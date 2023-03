Fally Ipupa sur sa vie de couple: « Je suis très sérieux, je ne suis pas du genre à aller de gauche à droite »

Traité régulièrement d’homme à femme sur les réseaux sociaux, le chanteur congolais Fally Ipupa a finalement réagi. Lors d’une récente sortie médiatique, Dicap la merveille a finalement répondu à ses détracteurs, affirmant qu’il était loin d’être un séducteur impénitent.

Fally Ipupa, l’un des artistes les plus en vogue de la scène musicale africaine, est souvent affublé de l’étiquette de coureur de jupon en raison de son charme irrésistible et de sa sensualité. Interrogé à ce propos, Fally Ipupa a déclaré sans équivoque qu’il était le plus sérieux des Congolais. « Je suis le plus sérieux des Congolais, je ne suis pas du genre à aller de gauche à droite, je suis dans le droit chemin« , a déclaré le célèbre artiste congolais.

Ces déclarations du chanteur congolais interviennent alors que sa vie privée est régulièrement scrutée par les médias et les fans, qui se passionnent pour sa vie amoureuse. Récemment, l’aigle d’Afrique comme il aime se faire appeler s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique d’homos3xualité après s’être affiché en public avec des vernis noirs sur les ongles. Pour le moment, le chanteur qui semble être préoccupé par d’autres choses plus importantes, n’a pas encore réagi à cette polémique qui suscite des vagues sur la toile.