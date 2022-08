Fally Ipupa: le chanteur s’offre de nouvelles montres de près de 500 millions de FCFA (photo)

Le chanteur congolais Fally Ipupa alimente la toile depuis qu’il s’est offert de nouvelles montres, coutant entre 81 000 € et 692 000 € soit près de 500 millions de Francs CFA.

Fally Ipupa est au cœur de la polémique depuis quelques jours pour avoir affiché des montres, environ 5 qu’il s’est offert et dont les prix varient entre 81 000 et 692 000 Euros. Et pourtant, ce n’est pas la première fois que Fally Ipupa affiche ses belles montres sur les réseaux sociaux .

Et cette fois ci encore, l’artiste assume ses goûts. Selon une vidéo dans sa story Instagram, Fally Ipupa indique que les prix de ces montres varient entre 253 000€, 692 000€, 81 500€. Reste à savoir si , comme il en a l’habitude, Dicap la Merveille va encore partager avec ses fans ses nouvelles montres.

Ce qui est sûr, sur les réseaux sociaux, les avis son partagés. Alors que certains internautes partagent la joie de l’artiste face à ses acquisitions, d’autres soutiennent qu’il est insensé d’investir autant dans des montres qui ne lui rapporteront rien.