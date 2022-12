Fally Ipupa: « Je veux un mec comme moi pour ma fille, c’est-à-dire… »

Actuellement en séjour à Abidjan en Côte d’ivoire dans le cadre de sa tournée continentale, la star congolaise Fally Ipupa a été reçue ce jeudi sur le plateau de l’émission Trace Ivoire. Entre autres sujets abordés, le chanteur a profité pour évoquer les critères à respecter pour épouser sa fille.

Sous les feux des projecteurs depuis la sortie du septième album de sa carrière Formule 7, la star congolaise Fally Ipupa ne cesse de faire parler de lui. De passage à Abidjan cette semaine dans le cadre de son méga concert prévu pour ce 24 décembre, Fally Ipupa a été reçu dans les locaux Trace Ivoire pour parler de son nouvel album dédié aux amoureux de la rumba.

Au cours de cette entrevue, l’aigle de l’Afrique s’est vu obliger de répondre à une question liée à sa vie privée notamment les critères à remplir avant de prendre en mariage l’une de ses filles. A la question de savoir: Fally Ipupa peut-il facilement accorder la main de sa fille à un jeune homme? Le chanteur n’a pas fait dans la dentelle.

« Oui, s’il répond aux critères pourquoi pas ?« , a répondu l’homme aux multiples surnoms avant d’évoquer les critères dont il s’agit. « Il doit être sérieux comme moi, c’est-à-dire qu’il ne fume pas et ne boit pas non plus. En un mot, je veux un mec comme moi pour ma fille » a ajouté El Marrah.

Faut-il le rappeler, ce n’est pas la première fois que le célèbre chanteur met en garde les prétendants qui rêvent un jour de prendre la main de sa fille aînée Keyna Ipupa. En octobre dernier, la star congolaise avait dressé la fameuse liste de la dot.

Liste de la dot de la fille de Fally Ipupa

50 iPhone 14 pro max

• 50 paires de chaussures (Weston)

• 5 JEEP MERCEDES

• 2000 chèvres

• 1000 pagnes (Wax hollandais)

• 1500 foulards

• 300 cartons lampes luciole

• 20 Écrans plats 100 pouces (marque Sony)

• 150 cartons machettes

• 250 cartons barres de savon

• Couteaux de poche.

• 50 milles euros en espèces”

Avis donc à ceux qui rêvent de prendre en mariage Keyna ou encore l’une des filles de la star congolaise Fally Ipupa.