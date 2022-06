« Faites comme nous, mais ne soyez pas ‘géreuses de bizzi' », Emma Lohoues aux jeunes filles

L’influenceuse et actrice ivoirienne, Emma Lohoues, ne rate aucune occasion pour conseiller les jeunes filles. Invitée récemment sur une conférence à Dimbokro en Côte d’Ivoire, elle les a, une fois de plus, invitées à se prendre en charge.

Emma Lohoues, la femme d’affaire, influenceuse et actrice ivoirienne, a une fois encore invité les jeunes filles à se prendre en charge tout en évitant le gain facile. Elle l’a fait savoir à l’animation d’une récente conférence sur l’entreprenariat féminin, à Dimbokro en Côte d’Ivoire.

« Entreprendre, c’est tomber huit fois et se relever neuf fois »

Au cours de cette séance de partage d’expériences qui a tourné autour du thème « La jeune femme face au défi de l’entreprenariat, quelle solution ? », Emma Lohoues a donné dans un premier temps un essai de définition au mot « entreprendre », avant d’inviter les filles à se plier en quatre pour leur avenir. « Entreprendre, c’est tomber huit fois et se relever neuf fois. Vous n’êtes en compétition avec personne. Sachez que la compétition se joue entre vous et vous-même. Concentrez-vous sur vos objectifs et ce que vous voulez devenir. Arrêtez de vous dire que je suis trop belle pour vendre de l’eau, pour vendre du pain. À force de vous dire cela, vous serez trop belle pour ne rien avoir« , a enseigné la conférencière.

Elle a poursuivi en leur demandant d’investir leurs économies dans une activité, si elles comptent avoir une vie comme celles des influenceuses aujourd’hui. « Si vous estimez que c’est parce-que nous ‘gérons bizzi’ que nous sommes-là où nous sommes aujourd’hui, alors, faites comme nous, mais ne soyez pas ‘géreuses de bizzi’ (s’adonner à la facilité) toute votre vie. L’argent que votre petit ami vous donne, économisez-le pour faire une activité, et non d’acheter des sacs à main, les mêmes mèches de couleurs que Emma Lohoues (rire). Mon derrière ‘est soudé’, j’ai mes activités, donc c’est tout à fait normal que je me fasse plaisir« , a-t-elle prodigué.

Pour la petite information, Emma Lohoues passe actuellement ses vacances en Europe.