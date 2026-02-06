« Faire grève à 400 000 livres par jour, c’est bizarre », Alan Shearer étrillé Ronaldo

Alan Shearer a étrillé la « grève bizarre » de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, alors que le Portugais a boycotté un second match de son club pour protester contre la gestion de l’écurie saoudienne.

La légende du football anglais Alan Shearer n’a pas mâché ses mots. Le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League a vivement critiqué Cristiano Ronaldo pour sa « grève étrange et prolongée » au sein de son club saoudien, Al-Nassr. L’attaquant portugais de 41 ans s’apprête en effet à manquer un deuxième match consécutif, une méthode de protestation qui laisse l’ancien star de Newcastle perplexe.

« Il n’y a pas beaucoup de gens qui gagnent plus de 400 000 livres par jour et qui décident de faire grève. C’est sans doute agréable de dire qu’on ne va pas travailler, même avec un salaire aussi élevé. C’est bizarre quand on y pense », a lancé Shearer, sans détour, dans un entretien avec Betfair. Pour le Madrilène, une telle attitude ne sied pas à une superstar de ce calibre. « C’est une superstar, mais une grève à ce niveau, ça ne fait pas bonne impression. »

Le conflit a éclaté au grand jour le dernier jour du mercato estival, lorsque Ronaldo a refusé de jouer contre Al-Riyadh. Selon plusieurs sources médiatiques, le quintuple Ballon d’Or serait mécontent de la stratégie de recrutement menée par le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) lors du mercato hivernal de janvier, estimant que les ambitions du club ne sont pas à la hauteur de ses attentes.

La situation reste bloquée. Alors que le Portugais a brièvement repris l’entraînement cette semaine, il a une nouvelle fois décidé de boycotter le match capital contre Al-Ittihad prévu ce vendredi. Un bras de fer qui fragilise Al-Nassr dans la course au titre et interroge sur l’avenir de CR7 en Arabie Saoudite. La légende vit-elle ses derniers instants sous le maillot jaune et bleu ? Le feuilleton est loin d’être terminé.





