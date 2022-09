Fair-play financier: l’UEFA sanctionne lourdement 8 clubs européens, dont le PSG et la Juventus

Pour non-respect du Fair-Play Financier, l’UEFA a infligé une lourde amende à huit clubs européens. Parmi le lot, on retrouve des cadors tels que le PSG, la Juventus et l’Inter Milan.

C’était déjà annoncé il y a quelques semaines, c’est désormais officiel. Dans le viseur de l’UEFA pour non-respect du Fair-play Financier, plusieurs clubs ont été sanctionnés par l’instance faîtière du football européen. Ils ont trois ans pour redresser la barre, sous peine de sanctions plus sévères pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

“La Première Chambre de l’Organe de contrôle financier des clubs (CFCB), présidée par Sunil Gulati, a annoncé aujourd’hui une série de décisions impliquant les clubs qui ont participé aux compétitions interclubs de l’UEFA 2021/22. La première chambre du CFCB a estimé que l’AC Milan (ITA), l’AS Monaco (FRA), l’AS Roma (ITA), le Beşiktaş JK (TUR), le FC Internazionale Milano (ITA), la Juventus (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) et le Paris Saint-Germain (FRA) ne respectaient pas l’exigence du seuil de rentabilité. L’analyse a porté sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022”, a expliqué l’instance dans un communiqué.

La sanction est financière, et elle est très lourde comme l’explique le communiqué de l’UEFA: “Ces huit clubs ont accepté des contributions financières de 172 millions d’euros. Ces montants seront retenus sur tous les revenus que ces clubs tireront de leur participation aux compétitions interclubs de l’UEFA ou seront payés directement.” Toutefois, les clubs épinglés ne verseront pas la totalité de cette amende. En effet, “sur ce montant, 26 millions d’euros (15%) seront payés intégralement, tandis que le solde restant de 146 millions d’euros (85%) est conditionnel en fonction du respect par ces clubs des objectifs énoncés dans l’accord de règlement respectif”, précise la publication de l’instance.

Dans le détail, un club comme le PSG devra s’acquitter de 10 millions d’euros. Un montant susceptible de monter à 65 millions s’il ne respecte pas son engagement d’ici la saison 2025/26. De son côté, la Juventus, un club toujours engagé dans le projet de la Super League, devra verser 3.5 millions d’euros, une somme qui pourrait monter jusqu’à 23 millions d’euros.

