Face à l’Ukraine, la Russie veut recruter 400.000 soldats supplémentaires

Dans sa guerre contre l’Ukraine, la Russie a annoncé vouloir recruter 400.000 soldats supplémentaires sur base volontaire. La campagne de recrutement devrait être lancée le 1er avril.

Les autorités russes préparent une grande campagne de recrutement de soldats. Objectif : recruter 400.000 volontaires et professionnels. L’annonce a été faite par les services de renseignements militaires britanniques sur base des communications des médias russes.

