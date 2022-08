Face à la menace chinoise, le Japon veut se doter d’un millier de missiles longue portée

Face à la menace chinoise, le Japon veut s’apprêter à toute sorte d’éventualité. Le pays du Soleil Levant n’exclut pas le déploiement d’un millier de missiles de croisière longue portée.

Face à la menace chinoise dans la région, le Japon envisage de déployer un millier de missiles de croisière longue portée, afin d’accroître sa capacité à contrer les ambitions régionales croissantes de la Chine, a rapporté, dimanche, le journal Yomiuri Shimbun.

Le Japon prévoit d’améliorer la portée de ses missiles anti-navire afin de la faire passer de 100 kilomètres à un millier de kilomètres, ce qui leur permettrait d’atteindre les zones côtières chinoises ainsi que la Corée du Nord, a affirmé le quotidien, citant des sources anonymes.

Des améliorations seront également nécessaires pour permettre aux navires et aux avions japonais d’avoir la capacité de lancer ces nouveaux missiles qui seraient susceptibles d’atteindre des cibles au sol, selon la même source. Les missiles seraient déployés dans et autour de la région sud-ouest de Kyushu et sur les petites îles situées dans les eaux du sud-ouest du Japon à proximité de Taïwan, a rapporté Yomiuri Shimbun.

Ce projet vise à réduire la disparité entre le Japon et la Chine en matière de missiles tout en faisant face aux menaces de la Corée du Nord, selon le journal. Le projet intervient sur fond de la guerre en Ukraine et d’une montée des tensions entre Taiwan et la Chine.