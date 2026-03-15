Fabrice Luchini raconte avoir perdu sa virginité avec la maman d’un célèbre acteur

Fabrice Luchini , figure emblématique du cinéma et du théâtre français, a raconté en mars 2026 une anecdote intime et inattendue sur le podcast LEGEND animé par Guillaume Pley , affirmant que sa première relation sexuelle remonte à une cliente envoyée par Chantal Poupaud , la mère de l’acteur Melvil Poupaud . L’échange, publié sur la chaîne YouTube du podcast, a suscité une nouvelle vague d’attention autour du comédien et de son goût pour les récits personnels autant que pour la littérature et le spectacle.

Acteur reconnu depuis plus de cinquante ans, Fabrice Luchini s’est constitué une carrière singulière, marquée par des collaborations avec des réalisateurs comme Philippe Labro au début des années 1960, puis une révélation au grand public sous la direction d’Éric Rohmer dans Le Genou de Claire. Son jeu, à la fois théâtral et érudit, l’a rendu incontournable dans des registres variés : comique (P.R.O.F.S.), drame intime (La Petite), comédie douce-amère (Le Mystère Henri Pick, Alice et le maire) et films populaires (Jean-Philippe).

Luchini a également évoqué par le passé sa jeunesse de garçon coiffeur et une construction scénique de soi jouant sur l’ambiguïté. Lors d’une émission télévisée en 1999, dans Tout le monde en parle animé par Thierry Ardisson, il s’était livré à des propos crus et théâtraux sur cette période, qualifiant son comportement de “très imprudent” et décrivant ses débuts amoureux avec une mise en scène et une verve caractéristiques.

Sur LEGEND, il raconte sa « première fois » avec la mère d’un camarade

Sur le podcast LEGEND, la conversation avec Guillaume Pley a porté sur cette première expérience. Interrogé sur le fait d’avoir perdu sa virginité en tant que coiffeur avec une cliente, Luchini a répondu en citant nommément Chantal Poupaud : “C’était Chantal Poupaud, la maman de Melvil, qui est devenue une immense amie”, a déclaré l’acteur.

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Selon ses propos rapportés dans l’épisode, Luchini a admis avoir affiché une forme d’imprudence et d’agressivité séductrice à l’époque, et d’avoir vanté sa virginité. Il a raconté que Chantal Poupaud lui aurait présenté “une femme merveilleuse qui adore les jeunes”, mais qu’un résultat décevant a suivi : “Ça a été un bide énorme”, a-t-il dit, en gardant le ton humoristique et théâtral qui le caractérise.

Le nom de Melvil Poupaud est précisé dans l’entretien, avec une référence à sa visibilité récente dans la série OVNI(s) sur Canal+. Le récit de Luchini lie donc une anecdote personnelle à des figures connues du cinéma d’auteur français.

Notons que, plus récemment, en 2024, Fabrice Luchini et Melvil Poupaud ont partagé l’affiche de la comédie dramatique Marcello Mio. La boucle narrative entre ces épisodes de vie est ainsi soulignée par les faits rapportés dans l’intervention du comédien sur LEGEND, sans que l’enregistrement n’indique si les acteurs ont évoqué ce passé lors du tournage du film.