Fabio Capello: «Cristiano Ronaldo n’a pas le génie de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazario »

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello, estime que, malgré son efficacité hors norme, Cristiano Ronaldo ne possède pas le talent naturel des trois légendes, Messi, Maradona et Ronaldo Nazario, qu’il place au-dessus du Portugais.

Fabio Capello n’a pas placé Cristiano Ronaldo au sommet de sa hiérarchie personnelle. L’ancien entraîneur du Real Madrid estime que le Portugais ne possède pas le « génie » de Lionel Messi, Diego Maradona ou Ronaldo Nazario. Invité de l’émission Hat-trick sur la chaîne égyptienne ON Sport, le technicien italien à la retraite a livré une analyse tranchée. S’il reconnaît à Ronaldo des qualités athlétiques et un sens du but exceptionnels, Capello considère que l’ancien Madrilène ne dispose pas de la créativité instinctive des trois légendes précitées.

« Cristiano est un buteur extraordinaire et un athlète fantastique, mais il n’a pas le talent exceptionnel de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazario », a-t-il affirmé, propos relayés par Kooora.com. « Il ne possède pas cette finesse d’analyse et ce génie naturel. On ne peut pas le comparer à ces trois-là. »

Capello, qui a dirigé Ronaldo Nazario au Real Madrid, assure parler d’expérience. Il avait également tenté d’attirer un jeune Lionel Messi à la Juventus après l’avoir observé lors d’un match amical face au Barça. À 41 ans, Cristiano Ronaldo revendique régulièrement le statut de meilleur joueur de l’histoire. Il n’est plus qu’à 39 buts de la barre symbolique des 1 000 réalisations officielles.