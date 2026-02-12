Benin Web TV
LIVE

Fabio Capello: «Cristiano Ronaldo n’a pas le génie de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazario »

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello, estime que, malgré son efficacité hors norme, Cristiano Ronaldo ne possède pas le talent naturel des trois légendes, Messi, Maradona et Ronaldo Nazario, qu’il place au-dessus du Portugais.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
275vues
Fabio Capello: «Cristiano Ronaldo n’a pas le génie de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazario »
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello, estime que, malgré son efficacité hors norme, Cristiano Ronaldo ne possède pas le talent naturel des trois légendes, Messi, Maradona et Ronaldo Nazario, qu’il place au-dessus du Portugais.

Fabio Capello n’a pas placé Cristiano Ronaldo au sommet de sa hiérarchie personnelle. L’ancien entraîneur du Real Madrid estime que le Portugais ne possède pas le « génie » de Lionel Messi, Diego Maradona ou Ronaldo Nazario. Invité de l’émission Hat-trick sur la chaîne égyptienne ON Sport, le technicien italien à la retraite a livré une analyse tranchée. S’il reconnaît à Ronaldo des qualités athlétiques et un sens du but exceptionnels, Capello considère que l’ancien Madrilène ne dispose pas de la créativité instinctive des trois légendes précitées.

« Cristiano est un buteur extraordinaire et un athlète fantastique, mais il n’a pas le talent exceptionnel de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazario », a-t-il affirmé, propos relayés par Kooora.com. « Il ne possède pas cette finesse d’analyse et ce génie naturel. On ne peut pas le comparer à ces trois-là. »

Publicité

Capello, qui a dirigé Ronaldo Nazario au Real Madrid, assure parler d’expérience. Il avait également tenté d’attirer un jeune Lionel Messi à la Juventus après l’avoir observé lors d’un match amical face au Barça. À 41 ans, Cristiano Ronaldo revendique régulièrement le statut de meilleur joueur de l’histoire. Il n’est plus qu’à 39 buts de la barre symbolique des 1 000 réalisations officielles.



Articles liés

Mercato: Galatasaray fixe le prix de Victor Osimhen, courtisé par le BarçaNigeria: Chukwuemeka se rapproche de l’Autriche pour son avenir internationalAl Ahly et Zamalek dominent la J14 de la Premier League égyptienneReal Sociedad bat l’Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du Roi
Merci pour votre lecture — publicité