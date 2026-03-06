Fabien Namias justifie l’éviction de Perrine Storme après le retour de Pascale de La Tour du Pin

BFMTV procède à un remaniement de sa matinale : à partir du lundi 9 mars, Pascale de La Tour du Pin et Mathieu Coache prendront la relève de Perrine Storme et Dominique Tenza à l’antenne. La chaîne d’information en continu justifie ce changement par des audiences jugées insuffisantes sur la tranche matinale, et annonce le retour d’une figure historique pour préparer la période électorale à venir.

La case concernée est celle de « BFM Première », diffusée du lundi au vendredi de 6 heures à 8 heures 30. Le duo Storme/Tenza n’a disposé que d’environ six mois pour s’installer à cette place stratégique. Selon les chiffres évoqués par la direction, la moyenne quotidienne d’audience de l’émission s’établissait autour de 240 000 téléspectateurs, contre 320 000 lorsqu’elle était animée par le tandem Adeline François/Christophe Delay.

La décision intervient alors que le groupe propriétaire de la chaîne, CMA CGM, et la direction de la rédaction ont pris acte du constat d’audience. La direction indique que Perrine Storme et Dominique Tenza seront bientôt affectés à d’autres missions au sein du groupe. Le patron de BFMTV, Fabien Namias, a expliqué publiquement le choix opérée en se fondant sur ces résultats d’audience.

Pascale de La Tour du Pin rappelée pour « réimpulser » la matinale en vue de la présidentielle

Interrogé par Le Parisien, Fabien Namias a résumé le raisonnement de la chaîne : « L’émission n’a pas trouvé son public, on en tire les conséquences« . Il a ajouté que le retour de Pascale de La Tour du Pin visait à insuffler une « énergie nouvelle » alors que la campagne présidentielle doit démarrer à l’automne. Selon lui, lancer ce nouveau tandem dès maintenant permettra de disposer du temps nécessaire pour procéder à des ajustements avant la rentrée politique.

Selon la même source, Pascale de La Tour du Pin, ancienne présentatrice de la chaîne partie en 2017, a été contactée pour revenir sur BFMTV. Fabien Namias a souligné son « grand sens de l’information et du public » et sa forte identification auprès des téléspectateurs, rappelant qu’elle connaissait bien l’ADN de la chaîne. Il a également mis en avant l’expérience de Mathieu Coache, présent dans les rangs depuis vingt ans et ayant occupé « tous les postes » selon ses propos.

Face à l’offre, Pascale de La Tour du Pin a déclaré au Parisien être « tombée de l’armoire » en apprenant son rappel. Elle a précisé qu’elle entendrait « mettre [s]a patte » sans bousculer outre mesure les habitudes des téléspectateurs. La direction m’a simplement demandé de réimpulser du BFMTV dans cette matinale, a-t-elle indiqué.