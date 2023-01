FA Cup: Manchester City élimine Arsenal et file en huitième de finale

Manchester City s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre après sa victoire face à Arsenal (1-0) vendredi, à l’Etihad stadium.

L’Etihad stadium était vendredi le théâtre d’un choc entre Manchester City et Arsenal. Un match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe d’Angleterre. Et ce sont les Cityzens qui ont remporté la partie sur le score de 1-0. Un but inscrit en seconde période par le néerlandais Aké Nathan sur un service de Grealish (64e).

Dominés en début de partie par les Gunners qui auraient pu ouvrir le score si Tomiyasu dont la demi-volée a été repoussée par Stefan Ortega (7e) et recrue Leandro Trossard qui a également buté sur l’ancien gardien de l’Arminia Bielefeld (22e), avaient été plus adroit, les Skyblues ont repris les rênes de la rencontre après la demi-heure de jeu.

Lancés par Kevin de Bruyne et Erling Haaland qui ont sonné la révolte avec de grosses occasions infructueuses, les locaux ont accentué la pression sur l’équipe visiteuse avec des descentes régulières dans le camp londonien. Champion du monde 2022, Julian Alvarez était d’ailleurs à deux doigts de devierger le marquoir électronique mais sa frappe surpuissante s’est écrasée sur le poteau.

En embuscade, Jack Grealish a laissé le loisir à Nathan Aké d’envelopper un tir du droit délicat, dont la course s’est arrêtée dans le petit filer opposé de Matt Turner (1-0, 64e). Un but précieux que les hommes de Pep Guardiola conserveront jusqu’au coup de sifflet final malgré quelques frayeurs en fin de match.