FA Cup: Liverpool retrouve le sourire face à Wolverhampton

Liverpool s’est imposé face à Wolverhampton (1-0) ce mercredi soir, en 32è de finale de FA Cup.

Au bord du gouffre avec une défaite humiliante face à Brighton (0-3) le weekend dernier, Liverpool a retrouvé le chemin de la victoire. Les Reds se sont qualifiés pour les 16è de finale de la FA Cup après leur succès de ce mercredi soir face à Wolverhampton (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué par Harvey Elliott à la 13è minute.

L’attaquant anglais a ouvert le score au terme d’un superbe rush, conclu d’une frappe sublime en lucarne (13e). Fabio Carvalho aurait pu doubler la mise mais son but a été logiquement refusé pour hors-jeu (35e). Mais comme pour ses précédentes sorties, Liverpool aurait pu retomber dans ses travers si les Wolves avaient été plus précis. Jimenez a en effet manqué le but de l’égalisation (78è) et Cunha a raté une grosse occasion en toute fin de rencontre (88è).

Séparées sur un nul de 2 buts partout le 7 janvier dernier, les deux équipes ont été contraintes de disputer une seconde manche pour le compte de ce 3è tour de FA Cup. Une nouvelle rencontre remportée donc par les hommes de Jurgen Klopp qui vont poursuivre l’aventure dans cette compétition. Ils seront face à Brighton en 16è de finale de la Coupe d’Angleterre.

Une bouffée d’oxygène sans doute pour les Merseysiders en chute libre en Premier League. La bande à Mohamed Salah est 9è au classement avec 28 points, après 20 journées de championnat.