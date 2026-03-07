FA Cup : l’Égyptien qualifie Liverpool pour les quarts

Vendredi soir, Liverpool a décroché son billet pour les quarts de finale de la FA Cup en s’imposant 3-1 face à Wolverhampton Wanderers. Les buts des Reds ont été inscrits par Andrew Robertson, Mohamed Salah et Curtis Jones, scellant ainsi la qualification.

Vendredi soir, Liverpool a décroché son billet pour les quarts de finale de la FA Cup en s’imposant 3-1 face à Wolverhampton Wanderers. Les buts des Reds ont été inscrits par Andrew Robertson, Mohamed Salah et Curtis Jones, scellant ainsi la qualification.

Arne Slot avait aligné un onze de départ largement composé de cadres : Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Cody Gakpo figuraient parmi les titulaires. Plusieurs éléments prêts à entrer en jeu attendaient sur le banc, notamment Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Ibrahima Konaté et Florian Wirtz.

La première période a offert peu d’occasions nettes. Alexis Mac Allister a été le premier à inquiéter Sam Johnstone, qui a repoussé sa tentative, puis a dû intervenir encore sur une frappe du jeune Rio Ngumoha. Ryan Gravenberch a vu une de ses tentatives contrée par la défense avant qu’un autre tir ne frôle le poteau. Malgré une domination territoriale des visiteurs, Wolverhampton n’a cadré aucun tir et n’a possédé que 29 % du ballon avant la pause.

Publicité

Déclic en deuxième mi-temps et gestion du résultat

Le tournant est intervenu après la reprise : Robertson a ouvert le score d’un coup franc lointain qui a surpris la défense adverse et le gardien, débloquant la rencontre. Deux minutes plus tard, Mohamed Salah a amplifié l’avantage en concluant un centre à ras de terre provenant de Robertson.

Peu après ces actions, Slot a effectué des changements offensifs en faisant entrer Florian Wirtz et Jeremie Frimpong à la place de Ngumoha et de Salah. Ces ajustements ont payé puisque Curtis Jones a aggravé le score à quinze minutes de la fin, décochant une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface qui a trouvé le petit filet et a laissé Johnstone impuissant.

Virgil van Dijk a quitté la pelouse à dix minutes du terme, remplacé par Ibrahima Konaté pour préserver l’avantage. Wolverhampton est parvenu à réduire l’écart dans le temps additionnel grâce à Hee-chan Hwang, mais ce but est arrivé trop tard pour remettre en question la qualification des Reds.