FA Cup (4e tour) : Mohamed Salah auteur d’une masterclass face à Brighton

Aligné d’entrée à Anfield ce samedi 14 février 2026, Mohamed Salah a largement pesé dans la qualification de Liverpool face à Brighton (3-0) au 4e tour de la FA Cup. Titulaire, l’attaquant égyptien a signé une prestation décisive, combinant influence offensive et sang-froid pour sceller la victoire des Reds.

Aligné d’entrée à Anfield ce samedi 14 février 2026, Mohamed Salah a largement pesé dans la qualification de Liverpool face à Brighton (3-0) au 4e tour de la FA Cup. Titulaire, l’attaquant égyptien a signé une prestation décisive, combinant influence offensive et sang-froid pour sceller la victoire des Reds.

Peu après l’heure de jeu, l’action qui a lancé le second but est partie d’un mouvement côté droit : servi sur une aile après une passe transversale, Salah a ajusté en une touche pour Dominik Szoboszlai, qui a trompé le gardien d’une frappe du droit dans la surface (56e). Ce geste collectif a creusé l’écart et permis à Liverpool d’asseoir son emprise sur la rencontre.

Dix minutes plus tard, l’Égyptien a été l’auteur du troisième but. Mis au sol dans la surface après un contact avec Pascal Groß, il est allé chercher le penalty et l’a converti lui-même à la 68e minute d’un tir puissant du pied gauche, concluant la séance offensive des locaux. Remplacé à la 77e minute, il a quitté la pelouse sous les applaudissements après une prestation de haut niveau.

Publicité

Une régularité confirmée

À 33 ans, Mohamed Salah continue d’afficher une forme impressionnante : depuis le début de la saison, il a pris part à 27 rencontres toutes compétitions confondues et totalise 15 contributions directes, réparties en 7 buts et 8 passes décisives. Ces chiffres traduisent sa capacité à peser systématiquement dans les résultats de son équipe.

Cette nouvelle performance à domicile illustre non seulement son efficacité dans les situations clés — finitions et provocations de penalty — mais aussi son rôle moteur dans le collectif de Liverpool, qui peut compter sur son expérience lorsque les matchs se tendent.