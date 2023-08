Explosion en République dominicaine: le bilan fait état de 25 morts

Une dévastatrice explosion survenue à San Cristobal, dans le sud de la République dominicaine, a plongé le pays dans le deuil. Alors que les autorités s’efforcent de comprendre les circonstances de ce drame, le nombre de victimes a grimpé à 25 morts, confirmant ainsi l’ampleur de la tragédie qui a frappé la ville.

Lundi, une violente explosion a ébranlé San Cristobal, une ville paisible nichée dans le sud pittoresque de la République dominicaine. Initialement signalé à 11 décès, le bilan s’est dramatiquement alourdi pour atteindre un total dévastateur de 25 morts, comme l’a annoncé le directeur adjoint de la protection civile, Delfon Antonio Rodriguez, lors d’une déclaration poignante à la chaîne d’information SIN. Les secours se sont mobilisés immédiatement pour secourir les blessés et retrouver les victimes parmi les décombres.

Les autorités, ainsi que le Système national de santé, ont travaillé sans relâche pour récupérer les corps et fournir un soutien médical aux survivants traumatisés. À mesure que le choc initial cède la place à la tristesse, les regards se tournent vers les enquêteurs, qui tentent de démêler les causes de cette catastrophe dévastatrice.

- Publicité-

Les experts en sécurité et les ingénieurs explorent les différents scénarios pour comprendre si l’explosion était due à un accident industriel, une défaillance technique ou tout autre facteur.