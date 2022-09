Evra: « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais… le Sénégal, au lieu de la France »

En visite au Ghana, Patrice Evra a clamé son amour pour l’Afrique, regrettant d’avoir joué pour la France plutôt que pour son pays d’origine, le Sénégal.

En marge d’un déplacement au Ghana, où il a notamment fait la connaissance du président Nana Akufo-Addo, Patrice Evra est revenu sur sa carrière de footballeur. L’ancien international français (81 sélections) a notamment clamé son amour pour l’Afrique, et a affiché des regrets pour avoir joué pour la France plutôt que le Sénégal. « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France » a reconnu la légende de Manchester United.

Patrice Evra s’est ensuite expliqué: « Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France. Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais ».

Enfin, l’ancien joueur âgé de 41 ans, « rêve qu’une équipe africaine gagne peut-être un jour la Coupe du monde« , sachant qu’aucune n’est jamais parvenue à franchir le cap des quarts de finale. Son pays d’origine, le Sénégal sera présent au Qatar, placé dans le groupe A composé du pays-hôte, de l’Équateur et des Pays-Bas. Les Lions de la Teranga, champion d’Afrique en titre, représentent d’ailleurs le plus grand espoir du continent pour aller loin dans la compétition. Les autres pays qui représenteront l’Afrique au prochain Mondial sont: le Ghana, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie.