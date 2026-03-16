Évincé de France 2, Patrick Sébastien annonce son nouveau cabaret

Patrick Sébastien relance sa carrière sur scène en transformant une bâtisse historique de La Chapelle-aux-Brocs en un lieu de spectacle vivant annoncé comme le « plus petit cabaret du monde « , projet dévoilé via le compte Instagram « Cabaret Chez Patoche » et prévu pour une ouverture d’ici octobre.

Après des années à la tête du programme télévisé Le Plus grand cabaret du monde et des relations tendues avec France Télévisions, l’animateur met de côté les plateaux parisiens pour investir la province et le spectacle en direct. Les tensions récentes avec France Télévisions et les enquêtes médiatiques évoquées par l’intéressé sont largement relayées dans les publications entourant ce nouveau projet.

La révélation du chantier s’est faite par une vidéo rythmée postée sur Instagram, dans laquelle sont montrées des images « AVANT » et des scènes de démolition et de reconstruction. L’équipe de communication du projet annonce une revue nommée TRANSFORMIA, qui prendra place dans ce nouvel écrin festif.

La Chapelle-aux-Brocs : le chantier du « plus petit cabaret du monde »

La vidéo publiée sur le compte Cabaret Chez Patoche montre la façade originelle de la bâtisse, puis son état intérieur à nu, avec des travaux lourds en cours. Un extrait musical, interprété par le groupe mentionné comme les « Bouboubous », accompagne les images et illustre l’ambiance choisie pour la promotion du lieu.

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Les séquences diffusées laissent apparaître des équipes en train de détruire et de repenser les volumes intérieurs pour adapter le bâtiment à des représentations mêlant chanson, numéro et revue. Le terme « TRANSFORMIA » figure en lettres capitales dans les visuels, présenté comme le titre de la revue qui occupera la scène.

Le projet est décrit comme une réponse pratique au retrait de l’animateur des grands plateaux télévisés : en créant un espace physique dédié au divertissement, Patrick Sébastien entend renouer directement avec un public de proximité, en marge des contraintes d’audience télévisuelle.

Selon les éléments diffusés par les équipes du cabaret, l’ouverture est envisagée pour le mois d’octobre. Aucune précision supplémentaire n’a été fournie publiquement sur la capacité de la salle, la programmation complète, les modalités de billetterie ou le calendrier des représentations.

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Le recours aux réseaux sociaux pour annoncer le chantier souligne la volonté de porter le projet hors des circuits traditionnels de communication médiatique. Les images publiées restent, à ce stade, la principale source d’information visuelle sur l’évolution des travaux et sur le parti pris artistique du futur cabaret.